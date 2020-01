Obaly na mäsových výrobkoch... pre nechápavých?

Sú aj dôležitejšie témy, viem. Ale chcem aj túto. Moja dcéra zje paštétu aj salámu. Odmalička. No ako rastie, viac si všíma veci okolo seba. A tak sa ma jedného dňa pri jedení chlebíka s paštétou opýtala...

„Mami, z čoho je vyrobená paštéta?“ Nuž, z mäska,“ vravím. „A z akého?,“ opýta sa. „No, niektorá z prasiatka, niektorá z kravičky, alebo z kuriatka,“ odpovedám. Dcéra sa zamračí, nepáči sa jej to. „Vieš čo mami, už nechcem“. „Prečo,“ opýtam sa, „veď ti chutí, ešte papaj.“ „Nechcem,“ zahlási a už do toho nezahryzne.

Po čase sme na to pozabudli a paštéty sme jedli ďalej. Aj salámu. Až kým jedného dňa dozrel čas aj na túto otázku: „Mami, a z čoho je saláma?“ „Tak... neviem,“ skúsila som takto. Dalo by sa rýchlo niečo vymyslieť, no dcéra si všimla obal na saláme. „Ja viem, z kravičky.“ „Prečo myslíš, že z kravičky?", opýtala som sa akože nechápavo. „Lebo je tam nakreslená na obale.“ Nuž, aj keď som chcela tieto fakty zatajiť, nedalo sa, bolo to tam „čierne na bielom. “Nechcem salámu,“ opäť zahlásila dcéra. "Zvieratá jesť nechcem." A bolo „vymaľované.“ Keď som tú salámu kupovala, pravdupovediac, tú kravu na obale som si vôbec nevšimla. No je to tak. Prasa, krava, sliepka... sú všade, na obaloch salám, paštét, bujónov atď.

Je to zvláštne. Na jednej strane do sveta detí patria aj zvieratká. Učia sa o nich už v jasliach, v škôlke, aj v škole. Deti ich majú radi, napodobňujú ich správanie. A zároveň s tým z nich jedia výrobky. No keď sú deti malé, ešte ich nezaujíma, z čoho sú tie veci vyrobené a prečo vlastne zvieratká jeme. Tie milé tvory, ktoré majú doma ako plyšáky, ktoré sa nachádzajú v rozprávkach, ktorých zvuky napodobňujú. No ako deti rastú, rozvíja sa ich rozum, logika aj postreh a niektoré veci sa už nedajú tak ľahko zatajiť. Je to ťažké. Vysvetliť deťom, pre ktoré sú zvieratká ich kamaráti, že týchto kamarátov aj jeme.

Žiaľ, je to fakt. Ľudia zabíjajú zvieratá a robia si z nich jedlo. Tak je zrejme naprogramovaná samotná príroda. Pravekých ľudí k tomu donútili životné podmienky. Boli hladní a chceli prežiť. No či je jedenie mäsa ešte aj dnes nevyhnutnou podmienkou na prežitie, nevieme. Aj takto nejako sa to snažím dcére vysvetliť.

Priznám sa, celkom nerozumiem. Prečo musia výrobcovia mäsových výrobkov to zviera, ktoré „spasili zo sveta,“ aby vyrobili salámu či paštétu, aj doslova nakresliť na obal? Prečo je potrebné tento prejav našej „lásky k živým štvornohým tvorom“ až takto okato zdôrazňovať? V návode je predsa napísané, z čoho je to vyrobené, nie je potrebné to aj vyobraziť. Keď jeme chlieb so salámou, myslím, že si v tej chvíli nepotrebujeme práve uvedomovať, ako sa výrobca k tej saláme dopracoval a čo tomu predchádzalo. Lebo by nám občas mohlo prísť aj nevoľno. Ako dospelá som „lásku ľudí k všetkému živému“ už pochopila, no tiež nepotrebujem vidieť na obale zo salámy vyobrazené prasa, aby som pochopila, že nejem napríklad pomleté slivky s jablkom.

Možno by naozaj stálo za zamyslenie, či na obaloch mäsových výrobkov musia byť zvieratá doslova vyobrazené. Keď vieme, že to jedia aj deti, ktoré si to raz všimnú a kvôli tomu ich možno odmietnu jedávať. Sú ešte v období, keď svet vnímajú ideálne, zvieratká sú ich kamaráti a majú ich radi. A kamarátom predsa nerobíme zle, ani ich nejeme. Možno by stálo za úvahu nahradiť obrázky na obaloch mäsových výrobkov nejakým neutrálnym obrázkom napríklad natretého chleba s paštétou a petržlenovou vňaťou, alebo pekného obloženého chlebíka s vajíčkom, salámou a paprikou...