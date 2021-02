Keď ťa cituje Oxford, no ty to dávaš „na hulváta“...

Keď som pred rokmi, bolo to už dávno, zbadala v hale univerzity v Prešove jedného ošumelého pána, myslela som si, že tam zablúdil bezdomovec a prišiel si pýtať drobné na pivo. Ups, bol to pedagóg... prednášal psychológiu práce.

Aj vy ste mali kedysi takú predstavu, že vysokoškolskí učitelia sú osobnosti? Ľudia na úrovni nielen vzdelanostnej, ale aj ľudskej, charakterovej a je to cítiť z ich vyjadrovania, správania, osobného vyžarovania. Aj ja som takú predstavu mala...

Tvoriť hypotézy, analýzy, syntézy, písať obsiahle odborné práce, mať doktoráty, to chce veľa štúdia, premýšľania, trpezlivosti. Na to treba mať „hlavu.“ A určite to chce aj veľa obety, veď množstvo stráveného času nad knihami a počítačom ide na úkor rodiny, koníčkov atď.

Pedagóg ako taký by mal byť pre študentov vzorom. Je pod ich drobnohľadom, všímajú si na ňom nielen to, čo a ako povie, ale aj to, čo a ako nepovie... No je zrejmé, že podobne ako v iných kruhoch, ani v tých akademických nie je zďaleka všetko v poriadku. A to sme si mysleli, že „pikošky“ z vysokoškolského prostredia skončili pri odpísaných diplomovkách...

Ešte donedávna sa mi zdalo, že „prešovského experta“ nik neprekoná. Mýlila som sa. Vysokoškolských učiteľov, ktorí to dávajú „na bezdomovcov,“ alkoholikov či hulvátov, je viac. No keby to bolo len v súkromnej sfére. Najhoršie na tom je, že mnohí sa tak prejavujú verejne. Napríklad aj na zasadnutí Národnej rady...

Istý politik ktorý je, respektíve ešte donedávna zároveň aj bol, pedagógom na vysokej škole, je vyštudovaným filozofom a politológom. Na jednom zo zasadnutí parlamentu vyjadril jeden z poslancov podozrenie, že dvaja poslanci sú pravdepodobne pod vplyvom alkoholu. Na to sa ozval nemenovaný poslanec- vysokoškolský pedagóg a podľa medializovaných informácií... poslancovi počas rozpravy nadával do k... a opíc. A keď mu ten poslanec povedal, že si to neželá, tak mu údajne povedal, že... ty chudák, kto ti... /veď viete čo /. Jasná psychológia manipulácie... snaha zasiahnuť emočnú oblasť, presmerovať pozornosť od podstaty, vyprovokovať.

Vediac, že dotyčný poslanec je vyštudovaným filozofom, zamyslela som sa nad tým, aké vlastnosti by mal mať filozof. Určite by to mal byť rozhľadený, vzdelaný človek. Hovorí sa, že skutočne múdry človek raz dôjde do bodu, keď zistí, že vlastne toho vie len veľmi málo. A znakom tohto stupňa poznania je pokora. Pokora ako prejav zrelosti, ktorú z človeka cítiť v jeho komunikácii, v názoroch, v správaní.

V danom prípade však po nej nie je ani chýru ani slychu. A to sme mnohí netušili, čo ešte daný politik na vysokej škole prednášal. Etiku. Ale to si niekto robil srandu, však? Nie? Aha,... tak to je naozaj... „bad trip,“ jeden z ďalších bizarov našej verejnej, politickej, akademickej scény.

Veď etika... ako je z dostupných zdrojov známe, je... filozofická disciplína, ktorá skúma morálku a jej normy, vyčleňuje etický kódex ako súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti. Zjednodušene sa charakterizuje ako veda o morálke. /Zdroj: wikipédia, aj zdravý rozum/.

Viacero ľudí nevedelo, že daný politik pôsobil aj ako pedagóg, a už vôbec nie to, že prednášal taký vedný odbor, akým je etika. Žeby prejavy nemenovaného politika- pedagóga v parlamente boli pre študentov vysokej školy, /ako vysvitlo, Policajnej akadémie/, výukou etiky priamo v teréne?

Niektorí pedagógovia, vrátane pedagógov- politikov, žiaľ, berú mladým ľuďom predstavu o slušnosti vzdelaných ľudí. Našťastie, v uvedenom prípade sa už veci zmenili a študenti Policajnej akadémie už takýmto „bizar cvikám“ vystavovaní nebudú. Aj keď vyhnúť sa v uvedenej súvislosti šíreniu vtipov na ich adresu sa asi nepodarí... Inak, vraj sa niektorí sociálni demokrati alias bývalí komunisti rozčuľujú, že v danej veci ide o totalitné mocenské praktiky...

Nadmerne zvýšené sebavedomie, absencia sebareflexie, arogancia, provokatérstvo, fanatické obhajovanie a bránenie svojho „vodcu“ za každú cenu, nedostatok pokory. Koľko ľudí, a nielen tých vo verejných funkciách, na to „trpí“...

Šíriť, že ma citujú v Oxforde, a pritom na vyjadrený názor verejne slovne zaútočiť „4. cenovou“ a dávať to "na hulváta", to určite nie je „Oxford“. To nie je ani etická náuka zo zédééšky. To opäť len potvrdzuje staré známe... Vedomosti z nás ešte človeka neurobia...